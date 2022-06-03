За помощь подопечному Тутберидзе судью дисквалифицировали. А других прощают?

Интересное решение дисциплинарной комиссии ISU по делу о венгерском судье.

Фраза Марка Твена про ложь, большую ложь и статистику стала классикой афоризмов. Но мало кто знает, что Твен хотел добавить туда и четвертую опцию — оценки в фигурном катании. Просто фигурного катания в США во времена Твена в современном виде еще не было.

Оказывается, судей самих оценивают

То, что фигуристы соревнуются в субъективном виде спорта, ни у кого сомнений не вызывает. VAR везде не прокрутишь, плюс ситуация сама по себе уникальна — спортсмена в фигурном катании может судить арбитр из той же страны. Иначе просто не наберется пул из девяти оценивающих на крупных стартах.

В связи с этим часто говорят о национальных пристрастиях. Есть целые сайты, на которых рисуют графики — сколько баллов какой судья накинул соотечественникам и сколько откусил у соперников. Иногда разброс в оценках одного участника в произвольной программе может достигать 30 баллов.

По идее, за всем этим следит Официальная оценочная комиссия (Official Assessment Commission, OAC), которая по итогам соревнований раздает похвалы или чего покрепче отработавшим судьям. Каждый год формируется пул из специалистов (рефери, технические контролеры, другие судьи), которые должны следить за коллегами.

И вот тут-то начинается самое интересное. Так или иначе подыгрывают своим практически все. Однако, где находится та грань, после которой излишне патриотичный судья признается наглецом, которого в приличном обществе бьют канделябром? Оказывается, и такие критерии бывают. Но они весьма спорны. Считается отклонение от средней оценки, количество ошибок — подробности можно увидеть здесь. Но методика подсчета и грань снова субъективны.

Так что произошло?

Теперь к фактам. На днях на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появился документ с результатом рассмотрения дела технического комитета ISU и спортивного директора организации Шарля Сира против судьи Акоша Петеша и венгерской федерации фигурного катания. Этот судья работал на чемпионате Европы и, как подозревала комиссия OAC, а затем и технический комитет, помогал двум своим парам: Щетинина/Мадьяр (в этой паре партнершей является россиянка) и Павлова/Надь (то же самое). Согласно обвинениям, Петеш ставил завышенные оценки венгерским парам, чем нарушил кодекс этики организации. А значит, должен подвергнуться наказанию.

И прецеденты имеются. Буквально год назад была отстранена грузинская судья Саломе Чигогидзе, излишне ретиво поддерживавшая Мориса Квителашвили на чемпионате мира-2021. Согласно выводу оценочной комиссии, она допустила больше результативных ошибок, чем разрешено, дисциплинарная комиссия ISU подтвердила вердикт и отстранила ее на один год, до 1 августа 2022-го.

Поклонники Этери Тутберидзе, да и грузинская федерация, тогда не соглашались с решением. Болельщики резонно ерничали: «судьи тащат своих — никогда такого не было, и вот опять», «а почему только она?», и вообще, мол, все это сведение счетов с великим тренером.

Морис Квителашвили. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А вот с венгерским тренером — подумали-подумали и отстранять не стали. Его объяснения были признаны обоснованными — недостаток опыта в парном катании, признание ошибок на судейском круглом столе. Да и предупреждений у ортопеда по профессии Петеша раньше не было — в отличие от Чигогидзе, что немаловажно. Хотя даже предупреждения сейчас венгру не вынесли.

Справедливо ли одних оправдывают, а других наказывают?

Сложный вопрос. Цифры, конечно, в данном случае решают. Дисциплинарная комиссия ISU в своем решении по Петешу умыла руки и сослалась на решение комиссии ОАС — той самой, которая состоит из других судей. Есть тут пространство для политических интриг. Получается, реши комиссия по-другому — быть бы еще одной дисквалификации. А ведь он просто хотел помочь двум нашим девушкам...

Но национальные пристрастия встречаются на больших турнирах регулярно. Далеко ходить за примерами не надо — хотя бы командный турнир Олимпиады. Канадцы спокойно поставили своей паре в произвольной программе на 14,57 балла выше среднего. Или американцы на 9 баллов больше своей одиночнице.

Окей, 9 баллов — наверное, маловато. А как насчет эстонских юниорских танцев? Вряд ли вы сильно ими увлекаетесь, а вот эстонской судье Ларисе Шулятьевой на домашнем чемпионате мира так понравилось, что она накинула своим 13 лишних баллов в произвольном танце и еще 3,7 в ритмическом.

Правда, тут надо иметь в виду еще и оценки соперникам — обычно считают и надбавки, и «убавки» чужим: а вдруг эстонская судья всем так хорошо ставила? (На самом деле нет.)

В общем, даже при беглом изучении протоколов основных соревнований можно набрать целую дрим-тим предвзятых судей. Умолчим, что на том же самом чемпионате мира Квителашвили почти так же высоко оценивал... российский судья Святослав Бабенко. Но все-таки в рамках разумного. А это тоже искусство!

И если смотреть вот эту сумму, Чигогидзе, конечно, была дисквалифицирована по делу — за две программы она набросила Квителашвили и отобрала у других 22,5 балла. Это очень много. Но и у венгра набирается прилично — 15,45 балла. У эстонки, обожающей юниорские танцы своей страны, — 16,15, хотя никаких следов жалоб и заседаний на сайте ISU нет.

Оценки грузинской судьи на ЧМ-2021 явно выделяются. skatingscores.com

А, например, после Олимпиады-2018 был дисквалифицирован китайский судья Хуан Фен. Фен буквально высушил оценки соперников по парному турниру, желая подтащить своих Суй/Хань. И пусть тогда оценки можно было ставить не от «-5» до «+5», а от «-3» до «+3», но та самая сумма составляла 8,83 балла. И ничего, год посидел без судейской работы.

Венгр вовремя покаялся

При этом в решении комиссии говорится о постановлении CAS, которое утверждает — нужны серьезные доказательства пристрастности судьи спортивного мероприятия. Иначе любые их решения будут оспариваться спортсменами. В случае с грузинкой Чигогидзе, которая помогла подопечному Тутберидзе, ими стали предыдущие предупреждения. А в кейсе Петеша доказательств недостаточно — получается, национальные пристрастия в фигурном катании, в принципе, возможны, просто нужно вовремя извиниться и признать ошибки.

— Недостаточно отличия оценок судей из-за различий во мнениях (или компетентности) о выступлении фигуристов. Нарушение кодекса этики и недобросовестные действия должны быть очевидными и серьезными. В данном случае этот порог не был достигнут. Хотя после углубленного анализа Заявителя 1 (Технический комитет ISU. — Прим. «СЭ») видно скрытое предпочтение венгерских пар, оно остается только на уровне подозрений, — говорится в решении.

Что надо из всего этого понимать — механизм борьбы с подсуживанием своим в фигурном катании есть, и, как видите, он используется. Но кажется, и его стоит сделать более открытым и публичным, в том числе и в масштабах России, — чтобы доверие к судейству росло, а вопросы самоликвидировались. Тогда, глядишь, доживем и до футбольных стандартов — когда общественное давление помогло технологизировать процесс и снизить количество судейских ошибок.