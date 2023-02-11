Первая после Юны Ким. Чемпионкой четырех континентов стала кореянка, которая катается под музыку Валиевой

17-летняя Хэин Ли одержала первую серьезную победу в карьере.

Чемпионат четырех континентов

Женщины

1. Хэин Ли (Корея) — 210,84.

2. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 209,29.

3. Моне Чиба (Япония) — 204,98.

В развязке чемпионата четырех континентов ожидалась борьба между корейскими и американскими спортсменками. Однако снятие Изабо Левито снизило шансы США на медали до минимума. Эмбер Гленн не докрутила тройной аксель и допустила ошибки на других элементах. А от Бреди Теннел многого и не ждали — фигуристка только восстанавливается после травмы.

Так и получилось, что кореянки разыгрывали медали, по сути, между собой. И больше всех повезло Хэин Ли, которая сумела подняться с шестой строчки и вырвать золото у соперниц. Таким образом, фигуристка стала первой кореянкой с 2009 года — после Юны Ким, которой удалось выиграть чемпионат четырех континентов.

Кумир

Хэин Ли пришла в фигурное катание достаточно поздно по современным меркам — в 2013 году, когда ей было уже целых 8 лет. Спустя год главная звезда фигурного катания Кореи Юна Ким завоевала серебро на Олимпийских играх в Сочи. Именно она и стала для юной спортсменки настоящим кумиром.

«С тех пор как я начала кататься на коньках, Юна Ким всегда была моим образцом для подражания. Я бы всегда смотрела ее программы — все до единой. Когда я ходила на тренировки, то говорила себе: «Я хочу быть похожей на Юну Ким», — поделилась Хэин Ли накануне чемпионата четырех континентов.

Несмотря на то что фигуристка поздно пришла в спорт, ей уже удалось приблизиться к рангу сильнейших в мире и даже освоить элемент ультра-си. В 2022 году на чемпионате мира спортсменка стала седьмой — во многом благодаря тройному акселю. Однако в текущем сезоне кореянка его не исполняет.

«Я все еще работаю над ним. Когда я смогу выполнять тройной аксель так же, как двойной, тогда и включу его в свои программы. Это будет не в текущем сезоне, но я хотела бы прыгать тройной аксель в следующем году», — заявила Хэин Ли.

Хэин Ли. Фото AFP

Подготовка

В тренировочном процессе юной спортсменки принимают участие лучшие специалисты. Хаен отлично общается с корейским фигуристом Ча Чжун Хваном, который за последние несколько лет стал одним из сильнейших на международной арене.

«Он дает мне советы и очень помогает мне. Когда я наблюдаю за ним (даже если смотрю по телевизору), это придает мне уверенности в моем собственном катании», — рассказала Ли.

Перед чемпионатом четырех континентов на тренировках Хэин присутствовала Юна Ким. Это был бесценный опыт для молодой фигуристки.

«Она провела урок хореографии и помогла мне понять образ в одной из моих программ. Это очень полезный опыт для меня, так что я очень благодарна Юне», — добавила Ли.

Также для постановки программ Хэин в текущем сезоне были привлечены известнейшие хореографы: Том Диксон поставил ей короткую программу на музыку, написанную трехкратным олимпийским призером, фигуристом в парном катании Эриком Рэдфордом — тот самый «Шторм», под который ранее каталась и Камила Валиева. А постановщиком произвольной программы «Призрак оперы» стала Ше-Линн Бурн.

Хэин Ли. Фото AFP

Мечта

Приблизиться к своему кумиру Хэин уже в чем-то удалось. Она — первая кореянка, выигравшая два юниорских «Гран-при» подряд впервые за 15 лет после Юны. Также Ли третья после Ким и Ким Е Лим среди фигуристок своей страны, которым удалось набрать техническую оценку в произвольной программе выше 70 баллов.

Среди планов Хэин — это, безусловно, попадание на Олимпийские игры. У нее уже был шанс попасть в Пекин в 2022 году, однако фигуристка стала только третьей на чемпионате Кореи и наблюдала за играми со стороны. Тем не менее мечту об Олимпиаде спортсменка по-прежнему держит в голове.

«Когда люди будут вспоминать обо мне, я хочу, чтобы они думали о счастливой фигуристке, которая усердно работала и никогда не бросала кататься на коньках. И конечно же, я тоже хочу поехать на Олимпийские игры», — заявила Ли.

Насколько Хэин конкурентоспособная — покажет время. Чемпионат четырех континентов фигуристка выиграла с суммой баллов в 210,84. Понятно, что российские спортсменки первой десятки чемпионата страны способны на большее. Но сбрасывать со счетов юную кореянку не стоит — у нее в планах восстановление тройного акселя, а рядом — лучшие специалисты. Кто знает, может, именно с ней придется бороться нашим фигуристкам после возвращения на международную арену.