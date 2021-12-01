Журова: «Внутри нашей страны тоже есть много сторонников поднятия возрастного ценза»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«С одной стороны, если бы этот возраст был выше, многие спортсменки бы не закончили карьеру так рано. Им тут же начали наступать на пятки такие же молодые девочки. С другой стороны, мы понимаем, что это происходит в угоду русским девчонкам. Потому что именно они в 15-16 лет демонстрируют великолепное катание. Это неправильно. Давайте честно говорить, что внутри нашей страны тоже есть много сторонников такого предложения. Они, конечно, не скажут об этом. У нас только Лиза Туктамышева смело продолжает свой путь. Это двоякая история. Для кого-то это будет супер, а некоторые боятся, что пересидят в юниорах», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова объяснила, почему другим странам выгодно поддержать данную инициативу.

«Во многих странах мира не таким образом поддерживается детский спорт, как у нас. Там начинают вкладывать государственные деньги, если спортсмен гарантированно поедет на Олимпиаду, например. И там понимают, что в России и Китае спортсмены в юном возрасте демонстрируют такие результаты, так как в них вкладывается государство. Так как у них выстроена система по другому, им было бы лучше, чтобы этот возраст наступал попозже», — сказала Журова «СЭ».

Вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году.