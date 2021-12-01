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Губерниев назвал нарушением прав человека предложение норвежцев о возрастном цензе в фигурном катании

14:45
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Странно слышать от Норвегии, которая дорожит демократическими институтами, слова о цензе, поскольку это нарушение прав человека. Мне кажется, им нужно сконцентрироваться на собственных проблемах, поскольку некоторые норвежские спортсмены, выступающие в зимних видах спорта, страдают легочными заболеваниями», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Предложение поднять возрастной ценз в фигурном катании выдвинула Норвежская ассоциация конькобежцев.

Вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. В случае если предложение будет принято, в соревнованиях для взрослых в одиночном катании спортсмены смогут выступать с 17 лет, а в спортивных парах и танцевальных дуэтах — с 16 лет. Если изменения одобрят, то они вступят в силу с сезона-2023/24.

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