Москвина высказалась о предложении поднять возрастной ценз в фигурном катании
14:30
Заслуженный тренер России Тамара Москвина в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.
«Этот вопрос требует разбора. Не знаю, какие предложения они выдвигают, нужно изучать. Не могу делать какие-то замечания», — сказала Москвина «СЭ».
Вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году.
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