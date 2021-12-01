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Москвина высказалась о предложении поднять возрастной ценз в фигурном катании

14:30
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Заслуженный тренер России Тамара Москвина в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Этот вопрос требует разбора. Не знаю, какие предложения они выдвигают, нужно изучать. Не могу делать какие-то замечания», — сказала Москвина «СЭ».

Вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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