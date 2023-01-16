Журова рассказала, почему Костомаров оказался в реанимации

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, как мог заболеть фигурист Роман Костомаров.

— Светлана Сергеевна, Роман Костомаров до сих пор в больнице. Получается, что кататься на открытых катках в мороз очень опасно?

— Опасно, только когда ты приболевший. Например, у тебя уже есть простуда, а ты идешь на открытый воздух. Если ты здоровый, то ничего такого особенного нет, но, опять же, в зависимости от температуры. Если это 10 градусов, это одно дело, а если это 25, то совсем другое.

— Костомаров в новогодние праздники катал сразу несколько шоу, выступал и на закрытых, и на открытых катках чуть ли не в один день.

— Да, в этом есть дополнительная опасность... Во всем должна быть тренировка. Если ты давно не катаешься на открытом воздухе, не тренируешь весь свой организм, то, конечно, ты от этого отвыкаешь, и для организма это шок, — цитирует Журову «Комсомольская правда».

45-летний фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Позже «СЭ» сообщал, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз».