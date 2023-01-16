Гончаренко: «Что Смолкин и Дэвис собираются менять федерацию, было понятно с начала сезона»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на новость о том, что пара Глеба Смолкина и Дианы Дэвис будет выступать за сборную Израиля, а тренироваться в США.

«Сборная Израиля решила, что у них более квалифицированные тренеры, и подготовка может быть лучше для пары Смолкина и Дэвис. Вообще, сборная Израиля любит, когда их спортсмены тренируются в США, у них это налаженная практика, там, по-моему, так делают все. Это нужно спрашивать у представителей сборной Израиля, чтобы не было недопонимания. Что мы будем говорить за чужие сборные?

А то, что Смолкин и Дэвис собираются менять федерацию, было понятно с начала сезона. Они не приезжали на прокаты, чемпионат России, все было сразу понятно. Конечно, это очень обидно, потому что им были даны преференции по отбору в сборную и на Олимпиаду их отправляли при прочих равных. Но теперь мы видим такую ситуацию, это очень грустно», — сказала Гончаренко Metaratings.ru.