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Сегодня, 04:25

Жулин: «Мне совершенно не зашла первая часть танца Чок и Бейтса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин на примере американских фигуристов Мэдисон Чок и Эвана Бейтса объяснил, чем сложна музыка группы Pink Floyd для постановок.

«Мне совершенно не зашла первая часть танца американцев. Pink Floyd — своеобразная музыка. Что ты там можешь изобразить актерски? Ничего. Можно руками показать часы, что Чок с Бейтсом и делают. Во второй части они нашли интересное решение в пластике: некоторые вещи исполняют, как в рапиде. Да, это мне понравилось, в этом я увидел определенную новизну. Но все происходит на очень маленькой скорости. Так что вообще не скажу, что был эффект «вау», — приводит RT слова Жулина.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс победили в ритм-танце на «Гран-при Канады».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1224797-zhulin-pink-floyd-postanovki
Фигурное катание
Александр Жулин
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