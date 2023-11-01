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Сегодня, 09:07

Кавагути посоветовала американцам молчать о ситуации вокруг Валиевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юко Кавагути / Александр Смирнов.
Фото Ксения Нуртдинова

Японская фигуристка Юко Кавагути отреагировала на высказывания американских спортсменов о ситуации с допинговым делом россияинки Камилы Валиевой.

«Японцы тоже хотят свои медали, но они любят молчать. Я бы тоже так сделала. А что? Лучше подождать, пока вся ситуация не разрешится. Подавать голос не помогает. Возможно, американцам — да, но японцы — другого мнения», — приводит слова Кавагути РИА «Новости».

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Валиева примет участие в «Гран-при России» в Казани, которое пройдет с 10 по 13 ноября, несмотря на слушания в CAS.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Камила Валиева
Юко Кавагути/ Александр Смирнов
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