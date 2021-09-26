Жилина снялась с этапа юниорского «Гран-при» в Польше
15:07
Российская фигуристка Вероника Жилина снялась с этапа юниорского «Гран-при» в Гданьске, информирует сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Вместо ученицы Евгения Плющенко на турнире в Польше выступит Елизавета Куликова. Она тренируется у Сергея Давыдова в ЦСКА.
Также на соревнованиях выступит ученица российского тренера Этери Тутберидзе, Софья Акатьева.
Турнир пройдет с 29 сентября по 2 октября.
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