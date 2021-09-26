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ISU провел жеребьевку судей на Олимпиаду в Пекине. России нет в мужском катании

12:37

Состоялась жеребьевка судей на соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Результаты огласил в Fscebook технический контроллер Международного союза конькобежцев (ISU) Йерун Принс.

Россия и США не будут иметь своих представителей в мужском катании, Япония — в женском.

Мужское катание: Израиль, Италия, Чехия, Япония, Швеция, Беларусь, Латвия, Китай, Мексика, Эстония, Франция, Южная Корея, Канада.

Женское катание: Россия, Финляндия, Австрия, Бельгия, Азербайджан, Нидерланды, Эстония, Южная Корея, США, Канада, Чехия, Великобритания, Китай.

Парное катание: Россия, Китай, Канада, США, Италия, Япония, Австрия, Германия, Венгрия, Чехия, Испания, Израиль, Нидерланды.

Танцы на льду: Россия, США, Канада, Италия, Великобритания, Испания, Польша, Китай, Литва, Франция, Германия, Япония, Украина.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

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Роман Шишов все материалы автора

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