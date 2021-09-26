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Софья Титова выиграла первый этап Кубка России среди юниорок

15:14

Фигуристка Софья Титова заняла первое место на этапе Кубка России в Сызрани среди юниорок.

Спортсменка тренируется в академии Евгения Плющенко. Фигуристка по сумме двух прокатов получила 207,06 балла.

Второе место заняла Мария Захарова (200,09), третье — Алиса Двоеглазова (195,40).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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vs
2
Офсайд


  • ПеньСионер

    КП у Титовой мне понравилась больше, чем ПП. И у Двоеглазовой короткая поинтереснее. Что-то с костюмом не то в ПП и это вносит какой-то дисбаланс. Если в КП красные перчатки очень в тему к платью такому же, то в ПП явное не то.

    26.09.2021