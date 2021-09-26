Софья Титова выиграла первый этап Кубка России среди юниорок

«Трусова заметнее всех? Просто вы видели ее три раза». Глейхенгауз — о старте сезона, хейтерах и шансоне

ПеньСионер

КП у Титовой мне понравилась больше, чем ПП. И у Двоеглазовой короткая поинтереснее. Что-то с костюмом не то в ПП и это вносит какой-то дисбаланс. Если в КП красные перчатки очень в тему к платью такому же, то в ПП явное не то.

26.09.2021