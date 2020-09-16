«Женя хочет кататься на топовом уровне и дальше». Канделаки прокомментировала возвращение Медведевой к Тутберидзе

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в тренировочную группу Этери Тутберидзе.

«Возвращение Евгении Медведевой — двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады — в группу Этери Тутберидзе стало еще одной новостью (да что там говорить — сенсацией) нашего фигурного катания», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Никуда не делась высочайшая конкуренция в женской «одиночке», давление для достижения результата в группе Этери тоже на месте. Но Женя хочет кататься на топовом уровне и дальше. Вопреки всем объективным обстоятельствам. И это характеризует ее не меньше, чем те достижения, которых она уже добилась».

Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.