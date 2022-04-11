Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова чемпиона Европы Дмитрия Алиева о том, что некоторые спортсмены действительно задумываются о смене спортивного гражданства.

«Они не нуждаются ни в поддержке, ни в осуждении. Каждый делает так, как для него правильнее, пусть каждый делает какой хочет. Я уже 55 лет не спортсменка. Всю жизнь я работаю на свою родину. Мне очень тяжело задумываться о смене родины», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Алиев дал интервью «СЭ», в котором рассказал о том, как относится к смене спортивного гражданства.