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«Они не нуждаются ни в поддержке, ни в осуждении». Тарасова — о возможной смене гражданства российских фигуристов

Татьяна Тарасова отреагировала на возможную смену гражданства российских фигуристов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова чемпиона Европы Дмитрия Алиева о том, что некоторые спортсмены действительно задумываются о смене спортивного гражданства.

«Они не нуждаются ни в поддержке, ни в осуждении. Каждый делает так, как для него правильнее, пусть каждый делает какой хочет. Я уже 55 лет не спортсменка. Всю жизнь я работаю на свою родину. Мне очень тяжело задумываться о смене родины», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Алиев дал интервью «СЭ», в котором рассказал о том, как относится к смене спортивного гражданства.

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Татьяна Тарасова
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