Дмитрий Алиев в интервью «СЭ» показывает, как надо относиться к происходящему вокруг и находить ресурс.

Бывают американские горки, так мы их называем в России. В Америке бывают русские горки. А еще есть карьера русского фигуриста Дмитрия Алиева, которую можно было бы объявить названием и для тех, и для других горок. Ибо такой амплитуды в карьере мало у кого встретишь. Серебро чемпионата Европы-2018 и седьмое место на Олимпиаде в Пхенчхане, статус лучшего одиночника России — затем пике в следующем же сезоне до пятого места на чемпионате России и пропуска всех значимых международных турниров. В следующем году новый взлет — до золота России и Европы, а большее в том сезоне завоевать и нельзя было: мир отменили из-за коронавируса.

Но после этого Алиев снова пропал — снялся со следующего чемпионата России, от чемпионата мира оказался далеко, так как на финале Кубка страны стал лишь третьим. Травмы, проблемы, самокопание. В этом сезоне Алиев тоже не был лидером сборной России, но из ветеранов в принципе никто не смог противостоять молодой поросли, которая смела и Михаила Коляду. Теперь Дмитрий говорит, что успехи Марка Кондратюка и других мотивируют его продолжать карьеру с новым настроем — даже в условиях отстранения от международных турниров. Мы поговорили с ним после нашумевшего шоу в Туле.

Я уверен в нашей федерации — будут поддерживать спортсменов всем возможным

— Дмитрий, давайте сразу с высокого начну: как в нынешних обстоятельствах фигуристам жить дальше? У вас какие планы на будущее?

— Я могу гарантированно только за себя говорить. Потому что выступать лично мне, а другие ребята за себя сами ответят. Я во всей этой ситуации просто продолжаю кататься. Нужно мне будет поехать на финал Кубка России, чемпионат России — значит так надо. Тем более это в любом случае меня ждет в предстоящем сезоне, так как я не попал в сборную. Так что я принял для себя вызов — выступать там, где есть возможность.

Понятно, я не могу прокомментировать обстановку, которая сложилась в мире спорта. Потому что не знаю, как выстраивается вся эта система. Одно скажу: жалко ребят, спортсменов, себя в том числе, тренеров, которые работают, создают будущее.

— Можно сказать, что спортсмены — заложники ситуации?

— Я бы такое слово не использовал, но мы попали в тупик, в котором не можем шагать туда, куда хотим. Для меня выход и вызов — просто кататься. Если на финале Кубка России — значит там. Или на Кубке Первого канала. Самым важным в жизни для меня остается непосредственно фигурное катание.

— Если добавлять прагматизма, но надо же на что-то жить, есть? Тем более если вы не в сборной. С финансированием станет сложнее?

— Это все зависит от федерации. Я уверен в том, что они будут поддерживать спортсменов всеми возможными путями, что они уже по факту показали в этом сезоне. То есть они за свои слова отвечают, если так можно говорить. Они как сказали, так и сделали в отношении спортсменов.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Да, когда выигрывается чемпионат Европы, то призовые и надбавки помогают, способствуют нормальной жизни. Но в текущей ситуации что сделает слабый человек? Скорее всего, уйдет из спорта, пойдет тренировать, подкатывать детей. Нормальный сильный спортсмен, который жаждет двигаться и горит желанием, будет кататься. Самое главное — опыт, который ты принесешь с собой из спорта в последующую жизнь. Так что вопрос финансирования... Слушайте, я неделю могу жить на молоке и хлебе! Да, это громкая фраза. И да, я люблю покушать, конечно (улыбается). Но мне хватит сил и воли себя ограничить в случае надобности.

— Вообще интересная диета, после нее и поправиться можно.

— Может быть. Зато сытно!

После моего успеха на Олимпиаде были косые взгляды

— Помню, после чемпионата России в микст-зоне у вас было настроение, что как бы не заканчивать пришлось. Сейчас вы совсем в другом настроении.

— Да, было такое. Сейчас я многое переосмыслил. Даже не сказать, что я прямо над чем-то долго думал, просто не заметил в какой-то момент, как все вокруг вдруг поменялось. Впечатления, мировоззрение. После Олимпиады, наверное. У меня друг туда съездил, Марк [Кондратюк]. Я на него посмотрел, и жажда появилась — блин, я еще могу! Есть еще порох, по-мужски посоперничать. И принял решение себя не загонять, а отпустить ситуацию. И сейчас идут шоу, спасибо Яне Рудковской, Евгению Плющенко, также Илье Авербуху, которые зовут меня на мероприятия. С ними выступаю, благодаря шоу себя тоже тренирую, вижу, какие ребята вокруг катаются, конечно, хочется не отставать. Меня это держит и мотивирует.

— Марк своим успехом подзарядил всех российских одиночников?

— Очень. Так же, как в 2018 году, все были в шоке от меня. Первый сезон, олимпийский, мне 18 лет, я поехал, еще и достойно выступил в личном зачете, и тоже все говорили: «Да как так? Так невозможно, это нечестно!»

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Завидовали?

— Да, есть такое. Напрямую. Косые взгляды были. В тот момент они меня не убивали, потому что я сам изнутри был настолько сильный! Зарядился всем, где я был, что я делал, и эти взгляды даже меня подпитывали, и я еще крепче становился. Но потом случились психологические срывы, в следующем сезоне.

Сейчас я скажу так: у меня, надеюсь, наступил такой этап в карьере, когда нет тягомотины, ощущения рутины, я подхватил это ощущение. Просыпаюсь утром и иду на тренировку с удовольствием, без проблем.

— Чем-то кроме катания сейчас занимаетесь? Помнится, ранее была музыка.

— Сейчас я сконцентрирован на спорте. И стараюсь в нашей группе у Евгения Владимировича Рукавицына собирать детей, беру младшее поколение и понемногу тренирую. Просто делюсь советами, помогаю.

Тема с переходами в другие страны среди фигуристов обсуждается

— Национальный сезон в следующем году — это и шанс сделать из Кубка России что-то очень крутое. Есть мысли у вас, у фигуристов, как?

— Вот тут реально надо садиться с ребятами и думать. Как появился Telegram-канал «Флутцбергер»? (канал с 24 тысячами подписчиков, в котором фигуристы рассказывают о своей жизни видеосообщениями. — Прим. «СЭ».) Это была моя идея. Я позвонил всем — давайте попробуем, запустим мини-проект свой, бесплатно. Дальше уж кто сможет, кто не сможет. И мы как-то заинтересовались. И начали делать. Мне кажется, если что-то придумать, то надо сесть с ребятами и действительно обсудить.

— Стоит ли нам опасаться, что российские фигуристы начнут менять спортивное гражданство?

— За себя могу сказать — я всегда старался бороться там, где тяжело. Если я там выиграл — значит я расту и буду на одном уровне с еще более сильными людьми. В нашей стране классно развит спорт, объективно. Он на очень высоком уровне. Очень сильная конкуренция в мужском одиночном. Я борюсь здесь, и если я тут хорош, то буду хорош на мировой арене.

— Но тема смены сборной хотя бы начала звучать? Или это журналисты раздувают?

— Да, она возникла, чего таить. Но я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю таких людей, они мои друзья. Если они хотят себя попробовать...

— То не надо их называть предателями?

— Да. Может, их интерес в том, чтобы благодаря переезду начать реализовывать свой потенциал. На это так стоит смотреть.