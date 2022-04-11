Чемпион Европы Алиев собирается продолжить карьеру, несмотря на отстранение от международных соревнований

Российский фигурист Дмитрий Алиев в интервью «СЭ» рассказал о планах на будущее и отношении к изоляции российских спортсменов от международных соревнований.

— Я могу гарантированно только за себя говорить. Потому что выступать лично мне, а другие ребята за себя сами ответят. Я во всей этой ситуации просто продолжаю кататься. Нужно мне будет поехать на финал Кубка России, чемпионат России — значит, так надо. Тем более это в любом случае меня ждет в предстоящем сезоне, так как я не попал в сборную. Так что я принял для себя вызов — выступать там, где есть возможность.

Понятно, я не могу прокомментировать обстановку, которая сложилась в мире спорта. Потому что не знаю, как выстраивается вся эта система. Одно скажу — жалко ребят, спортсменов, себя в том числе, тренеров, которые работают, создают будущее.

— Можно сказать, что спортсмены — заложники ситуации?

— Я бы такое слово не использовал, но мы попали в тупик, в котором не можем шагать туда, куда хотим.

— Если добавлять прагматизма — но надо же на что-то жить, есть? Тем более если вы не в сборной. С финансированием станет сложнее?

— Это все зависит от федерации. Я уверен в нашей федерации, что они будут поддерживать спортсменов всеми возможными путями, что они уже по факту показали в этом сезоне. То есть они за свои слова отвечают, если так можно говорить. Они как сказали, так и сделали в отношении спортсменов.

Да, когда выигрывается чемпионат Европы, то призовые и надбавки помогают, способствуют нормальной жизни. Но в текущей ситуации что сделает слабый человек? Скорее всего, уйдет из спорта, пойдет тренировать, подкатывать детей. Нормальный сильный спортсмен, который жаждет двигаться и горит желанием, будет кататься. Самое главное — опыт, который ты принесешь с собой из спорта в последующую жизнь. Так что вопрос финансирования... Слушайте, я неделю могу жить на молоке и хлебе! Да, это громкая фраза. И да, я люблю покушать, конечно. (улыбается) Но мне хватит сил и воли себя ограничить в случае надобности.

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