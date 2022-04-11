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«Если ребята уедут, то кто их защитит? Там будет несладко». Журова — о возможной смене гражданства российских фигуристов

В Госдуме считают, что спортсменам будет несладко в случае смены гражданства
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Светлана Журова.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова чемпиона Европы Дмитрия Алиева о том, что некоторые спортсмены действительно задумываются о смене спортивного гражданства.

«Фигуристы разъезжались и до этого. Никто их за это не винил. Такая практика у нас была. Когда мы принимали спортсменов из других стран, тоже не обвиняли, что они к нам приехали. Понятно, что сейчас другая ситуация. Допускаю, если даже ребята уедут, то кто их там защитит? А там будет несладко, думаю. Один из моих подписчиков предложил, чтобы мы сами предложили наших спортсменов в другие страны», — сказала Журова.

Также Журова отметила, что стоит хорошо подумать при решении сменить спортивное гражданство.

«Но через полгода может все измениться, нас могут вернуть к соревнованиям. Именно поэтому всегда и говорили, что спорт вне политики, чтобы не было таких ситуаций. Но им тоже не выгодно, чтобы наши спортсмены участвовали за их страны. Тем более если говорить о фигурном катании. Какие тогда у других шансы? В таком случае вместо чемпионата мира получится чемпионат России. Конечно, уехать сейчас можно, но думаю, что будут какие-то санкции. А потом, если спортсменов не примут, то вернуться будет тяжело обратно. Надо хорошо подумать, прежде чем принимать решение», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Алиев в интервью «СЭ» рассказал о том, как относится к смене спортивного гражданства.

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Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Светлана Журова
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