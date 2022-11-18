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Сегодня, 16:40

Губерниев ответил Тарасовой: «Хватить плакаться и завидовать. Нужно учиться и работать»

Константин Белов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на слова Татьяны Тарасовой о сравнении футбола и фигурного катания.

Ранее заслуженный тренер СССР заявила, что Губерниев совсем не прав и, что футболисты должны учиться у фигуристов.

«Фигуристы и Татьяна Анатольевна могу сравнивать себя с руководителями крупнейших компаний, с людьми из Forbes. Но хватить плакаться и завидовать. Нужно учиться и работать. Никто не мешает фигуристу или фигуристке поступить в институт, выучить английский язык и заработать много денег в Кремневой долине. Да, фигуристы чаще выигрывают, чем футболисты. Но футбол — это вид спорта номер один. Зависть — это плохое чувство. Хватит обсуждать зарплаты футболистов. Нельзя все время говорить, какие фигуристы бедные и несчастные. Поверьте, они прекрасно чувствуют себя, по сравнению со страной, которой тяжело и трудно», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в большом интервью «СЭ» выразила несогласие с разницей в зарплатах между фигуристами и футболистами.

На это комментатор Дмитрий Губерниев предложил ей и другим представителям фигурного катания перестать завидовать футболистам.

Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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Тарасова в грубой форме сравнила футболистов и фигуристов: «Нам нечего учиться у них. Мы выигрывам, а они проигрывают»
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