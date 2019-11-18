Загитова в ярком и взрослом образе
08:41
Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в промо для лимитированной именной коллекции красной губной помады.
Фигуристка заняла второе место на французском этапе «Гран-при» и выступит в заключительном этапе серии в Японии, который пройдет с 22 по 24 ноября. В Саппоро Загитова будет бороться за выход Финал «Гран-при».
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