Загитова в ярком и взрослом образе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в промо для лимитированной именной коллекции красной губной помады.

Фигуристка заняла второе место на французском этапе «Гран-при» и выступит в заключительном этапе серии в Японии, который пройдет с 22 по 24 ноября. В Саппоро Загитова будет бороться за выход Финал «Гран-при».