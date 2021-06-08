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Тарасова и Морозов возобновят работу с Тутберидзе после 12 июня

11:09
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в паре, после 12 июня приступят к подготовке к новому сезону. Спортсмены, тренирующиеся в группе Этери Тутберидзе, будут заниматься на федеральной базе «Юг Спорт» в Сочи.

«Сейчас Женя с Володей на сборах в Сочи, они будут здесь до 12 июня, после чего присоединятся к группе Этери Георгиевны. Короткая программа на олимпийский сезон у них уже готова, ее ставили Александр Жулин и Этери, и получилось, по-моему, очень неплохо. Над произвольной работа еще предстоит», — цитирует ТАСС тренера спортсменов Максима Транькова.

Напомним, в межсезонье фигуристы стали сотрудничать с группой Тутберидзе в отделении фигурного катания «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11593947

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Виктория Кравченко все материалы автора
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