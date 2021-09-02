Мухортова и Евгеньев лидируют среди пар после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (60,64) лидируют после выступления в короткой программе у пар на юниорском этапе «Гран-при» в Кошице (Словакия).

Еще одна российская пара Ксения Ахантьева и Валерий Колесов показали второй результат (58,20).

Полина Костюкович и Алексей Брюханов потеряли баллы из-за падения во время исполнения поддержки и заняли четвертое промежуточное место (56,37).

Тройку лидеров замыкают фигуристы из Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (57,64).