Мухортова и Евгеньев лидируют среди пар после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице
18:05
Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (60,64) лидируют после выступления в короткой программе у пар на юниорском этапе «Гран-при» в Кошице (Словакия).
Еще одна российская пара Ксения Ахантьева и Валерий Колесов показали второй результат (58,20).
Полина Костюкович и Алексей Брюханов потеряли баллы из-за падения во время исполнения поддержки и заняли четвертое промежуточное место (56,37).
Тройку лидеров замыкают фигуристы из Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (57,64).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю