Загитова с ошибкой откатала показательный номер на юбилее Мишина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу, посвященном юбилею заслуженного тренера Алексея Николаевича Мишина.

Фигуристка исполнила показательный номер «Эсмеральда», который она уже не в первый раз показывает в этом сезоне. Загитова чисто сделала тройной лутц, а флип получился только в один оборот.

Кроме Загитовой в шоу приняли участие многие известные российские спортсмены — среди них ученики Мишина Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, а также гости шоу — фигуристы из академии Плющенко и других тренерских групп.

(Анастасия Плетнева)