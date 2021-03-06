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Загитова с ошибкой откатала показательный номер на юбилее Мишина

19:42
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу, посвященном юбилею заслуженного тренера Алексея Николаевича Мишина.

Фигуристка исполнила показательный номер «Эсмеральда», который она уже не в первый раз показывает в этом сезоне. Загитова чисто сделала тройной лутц, а флип получился только в один оборот.

Кроме Загитовой в шоу приняли участие многие известные российские спортсмены — среди них ученики Мишина Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, а также гости шоу — фигуристы из академии Плющенко и других тренерских групп.

(Анастасия Плетнева)

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