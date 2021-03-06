Загитова с ошибкой откатала показательный номер на юбилее Мишина
19:42
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу, посвященном юбилею заслуженного тренера Алексея Николаевича Мишина.
Фигуристка исполнила показательный номер «Эсмеральда», который она уже не в первый раз показывает в этом сезоне. Загитова чисто сделала тройной лутц, а флип получился только в один оборот.
Кроме Загитовой в шоу приняли участие многие известные российские спортсмены — среди них ученики Мишина Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, а также гости шоу — фигуристы из академии Плющенко и других тренерских групп.
(Анастасия Плетнева)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...