Хореограф группы Тутберидзе возмутился словами Рудковской о контракте Косторной

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков возмутился словами известного продюсера, супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской. Ранее совладелица клуба «Ангелы Плющенко» — в разговоре с «СЭ» рассказала о финансовых нюансах перехода Алены Косторной в группу Тутберидзе.

По ее словам, контракт подписан с мамой фигуристки, и если «Хрустальный» захочет заполучить Косторную, ему придется заплатить «Ангелам Плющенко».

- Я уже ничего не понимаю, что происходит с этим Миром! Обвинить Даниила Глейхенгауза в лукавстве, и в его лице можно сказать и весь ТШТ, агрубо говоря обвинение во лжи. И на следующий день сообщить, что нет, все же есть контракт и будь добра красавица раскошеливайся. Вот он. Мир двойных стандартов, — написал Железняков в Facebook.

В четверг, 4 марта, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Косторная покидает его команду и возвращается к Этери Тутберидзе. Фигуристка тренировалась в группе Плющенко с июля 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Ранее Косторная сфотографировалась с фигуристкой «Хрустального» Мирославой Лебедевой.