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Косторная не начнет тренировки в «Хрустальном», пока не закроет обязательства перед Плющенко

19:56
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Фигуристка Алена Косторная не сможет приступить к тренировкам в «Хрустальном», пока не закроет все обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», информирует ТАСС.

Алена Косторная.«Если им нужна Косторная — они или кто-то еще заплатит». Как развивается история с переходом фигуристки от Плющенко к Тутберидзе

Косторная не сможет возобновить тренировки в «Хрустальном», пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», — сообщил источник, близкий к ситуации.

?В четверг стало известно, что фигуристка пока не приступила к тренировкам в «Хрустальном». В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица «Ангелов Плющенко», заявила «Спорт-Экспрессу», что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10850769

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