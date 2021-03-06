Косторная не начнет тренировки в «Хрустальном», пока не закроет обязательства перед Плющенко
Фигуристка Алена Косторная не сможет приступить к тренировкам в «Хрустальном», пока не закроет все обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», информирует ТАСС.
Косторная не сможет возобновить тренировки в «Хрустальном», пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», — сообщил источник, близкий к ситуации.
?В четверг стало известно, что фигуристка пока не приступила к тренировкам в «Хрустальном». В пятницу Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица «Ангелов Плющенко», заявила «Спорт-Экспрессу», что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа.
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