Загитова опубликовала фото из свадебного салона

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию из свадебного салона.

21-летняя спортсменка выложила видео, в котором сказала: «По-моему, это самый неожиданный кружочек в моем Telegram-канале. Я в магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это».

Затем Загитова опубликовала фото, на котором девушка стоит спиной в свадебном наряде. В комментариях подписчики удивились такому снимку: «Неждано негаданно», «Алина, вы чего?», «Алина, ты внатуре замуж что-ли?», «Ждем объяснения», «Алин.. ну не пугай ты нас так».

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).