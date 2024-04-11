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11 апреля, 22:55

Загитова опубликовала фото из свадебного салона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию из свадебного салона.

21-летняя спортсменка выложила видео, в котором сказала: «По-моему, это самый неожиданный кружочек в моем Telegram-канале. Я в магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это».

Затем Загитова опубликовала фото, на котором девушка стоит спиной в свадебном наряде. В комментариях подписчики удивились такому снимку: «Неждано негаданно», «Алина, вы чего?», «Алина, ты внатуре замуж что-ли?», «Ждем объяснения», «Алин.. ну не пугай ты нас так».

Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Фигурное катание
Алина Загитова
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