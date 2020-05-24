Загитова признана олимпийской иконой стиля: в финале она победила американца

Чемпионка мира-2019 по фигурному катанию Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля. Об этом сообщается в официальном Twitter Olympic Channel.

В финальном этапе голосования 18-летняя россиянка победила американского фигуриста Джонни Вейра (62 % - 38 %). В четвертьфинале Загитова обошла 11-кратного чемпиона мира по легкой атлетике Усэйна Болта, а в полуфинале — ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановлении профессиональной карьеры.