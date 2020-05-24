Загитова признана олимпийской иконой стиля: в финале она победила американца
Чемпионка мира-2019 по фигурному катанию Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля. Об этом сообщается в официальном Twitter Olympic Channel.
В финальном этапе голосования 18-летняя россиянка победила американского фигуриста Джонни Вейра (62 % - 38 %). В четвертьфинале Загитова обошла 11-кратного чемпиона мира по легкой атлетике Усэйна Болта, а в полуфинале — ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
Загитова является олимпийской чемпионкой-2018. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановлении профессиональной карьеры.
We asked, you answered!??— Olympic Channel (@olympicchannel) May 24, 2020
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Alina Zagitova ?? was voted as your favourite! Congrats! ?#FigureSkating @Olympic_Russia @ISU_Figure pic.twitter.com/IBsBdiNwM2
YOU decide! Who is your favourite Olympian style icon?— Olympic Channel (@olympicchannel) May 23, 2020
The FINAL is open. Alina Zagitova or @JohnnyGWeir? ?@ISU_Figure @Olympic_Russia @TeamUSA @USFigureSkating