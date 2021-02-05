Загитова поделилась впечатлениями от первого дня Кубка Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в сторис в Instagram рассказала об эмоциях, испытываемых от первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Сегодня, 5 февраля, на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся прыжковый фестиваль, в котором команда девушек победила команду мужчин. Перед началом турнира Загитова выступила с показательным номером.

«Сегодня был потрясающий и интересный день, но впереди еще два дня и уверена, что они будут еще интересней. Спасибо за вашу любовь», — написал девушка.