Радионова поделилась впечатлениями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Бронзовая призерка чемпионата Европы Елена Радионова в беседе с «СЭ» прокомментировала результаты прыжкового турнира на Кубке Первого канала.

В пятницу, 5 февраля, российские фигуристки одержали победу над мужской командой в прыжковом турнире со счетом 246,30 — 194,78.

«Отличные впечатления, смотрела вживую на катке и мне очень понравилось, — сказала Радионова «СЭ». - Зрителям было интересно наблюдать за соревнованиями. Девочки хотели показать, кто сильный пол? Лед скользкий, нельзя до конца быть уверенным, что у тебя получится прыжок. Сегодня сложились все факторы в пользу женской половины. Под конец мальчики немного рассыпались, и девочки одержали победу. Я предполагала, что они выиграют, но до конца не была в этом уверена. Девчонки сегодня молодцы, все четко откатали и еще раз доказали, что они самые стабильные».

Также Радионова считает, что команды в результате жеребьевки получились равноценными и победит сильнейшая. По ее мнению, не стоит ждать каких-то сюрпризов и изменений в программах фигуристов, так как этот турнир один из подводящих к чемпионату мира, поэтому все будут накатывать свои программы. Радионова назвал сезон очень смазанным и подчеркнула, что спортсменам нужна соревновательная практика.

«Я думаю, этот формат будет еще не один год, традиция надолго закрепиться, потому что всегда интересно что-то новое», — добавила Радионова.

Командный турнир стартует в субботу, 6 февраля, в 17:00 (мск). Сегодня прошла жеребьевка, где Евгения Медведева и Алина Загитова набрали фигуристов в свои команды.

(Анастасия Пастернак)