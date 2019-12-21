Фигурное катание
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Загитова исполнила поддержку из парного катания

11:08
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с чешским фигуристом Ондреем Хотареком, который выступает в парном катании за Италию. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.

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