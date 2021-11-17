Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Юдзуру Ханю — о решении сняться с этапа «Гран-при» в Сочи: «Выступать пока не готов»

Юдзуру Ханю прокомментировал решение сняться с этапа «Гран-при Сочи»
09:05
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю прокомментировал решение не участвовать в серии «Гран-при» в Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября. Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

«Всем спасибо за поддержку. Стараюсь всем ответить. Некоторые движения все еще вызывают у меня боль, но в обычной жизни я ее не чувствую. Выступать пока не готов, но постепенно двигаюсь вперед. Я буду делать все, что в моих силах», — цитирует Ханю Sponichi on Ice.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Что будет, если есть грушу каждый день?
Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера
0