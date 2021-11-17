Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю прокомментировал решение не участвовать в серии «Гран-при» в Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября. Спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

«Всем спасибо за поддержку. Стараюсь всем ответить. Некоторые движения все еще вызывают у меня боль, но в обычной жизни я ее не чувствую. Выступать пока не готов, но постепенно двигаюсь вперед. Я буду делать все, что в моих силах», — цитирует Ханю Sponichi on Ice.