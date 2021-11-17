Щербакова: «Моя икона стиля? Этери Тутберидзе»

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на ряд вопросов олимпийского чемпиона Максима Транькова в рамках «90 секунд челлендж» на «Первом канале».

— Какой сериал сейчас смотришь?

— Собираюсь с силами на «Игру в кальмара».

— Кто самый веселый в вашей группе?

— Тот, у кого хорошо пошла тренировка.

— Тебя узнают на улице?

— Бывает иногда.

— Любимый город или страна для выступлений?

— Япония.

— Ханю или Чен?

— Не знаю. И Чен, и Ханю.

— Любимое место в Москве?

— «Хрустальный».

— Чем гордишься больше всего?

— Медалью чемпионата мира.

— Твоя икона стиля?

— Этери Георгиевна Тутберидзе.