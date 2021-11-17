Щербакова: «Моя икона стиля? Этери Тутберидзе»
Щербакова назвала Этери Тутберидзе иконой стиля
09:15
Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на ряд вопросов олимпийского чемпиона Максима Транькова в рамках «90 секунд челлендж» на «Первом канале».
— Какой сериал сейчас смотришь?
— Собираюсь с силами на «Игру в кальмара».
— Кто самый веселый в вашей группе?
— Тот, у кого хорошо пошла тренировка.
— Тебя узнают на улице?
— Бывает иногда.
— Любимый город или страна для выступлений?
— Япония.
— Ханю или Чен?
— Не знаю. И Чен, и Ханю.
— Любимое место в Москве?
— «Хрустальный».
— Чем гордишься больше всего?
— Медалью чемпионата мира.
— Твоя икона стиля?
— Этери Георгиевна Тутберидзе.
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