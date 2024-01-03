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Сегодня, 16:00

Юбилейное шоу Авербуха с первым выступлением на коньках Костомарова: когда смотреть и на каком ТВ-канале

Первый канал покажет юбилейное шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» 6 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ледовое шоу Ильи Авербуха в честь 50-летия «Вместе и навсегда» покажут на Первом канале 6 января в 19.15 по московскому времени.

В шоу приняли участие известные фигуристы, артисты и музыканты, которые в разный период принимали участие в шоу «Ледниковый период». Среди них Мария Петрова и Алексей Тихонов, Максим Ставиский, Евгения Медведева, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Алла Михеева, Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Зара, Игорь Бутман и другие.

Главное событие шоу — первый выход на лед Романа Костомарова с Оксаной Домниной. Также олимпийский чемпион вместе с Татьяной Навкой исполнит фрагмент их легендарной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпиаде в Турине в 2006 году.

Илья Авербух
Роман Костомаров
Татьяна Навка
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