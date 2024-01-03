Железняков заявил, что уровень на чемпионатах мира и Европы даже рядом не стоял с Россией

Хореограф Алексей Железняков оценил уровень чемпионата России по фигурному катанию и порассуждал о перспективе создания альтернативы Олимпийским играм.

«Я на самом деле, за создание альтернативы Олимпийских игр. Хотят же сделать азиатские игры вместо Олимпиады. Я прям за. Надо брать и делать. Неизвестно, что дальше будет в этом мире. Земной шарик разделился на две половины: кто за и кто против. И соответственно, нам нужно делать альтернативу Олимпийским играм. Сколько это будет продолжаться, никто не знает, а чтобы наших спортсменов поддержать, да и не только наших, нужно делать эти игры. Обязательно. Уровень чемпионата России по-прежнему остается высоким? Уровень высокий. Вы посмотрите, какие классные девочки! Какое новое поколение встает на место девчонок, которые добились высочайших результатов. Я считаю, что уровень высочайший. Если сравнить с чемпионатом мира и Европы, посмотрите, что там в женском одиночном катании. Разве это сравнимый с Россией уровень? Рядом даже не стоял», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

8 декабря 2023 года МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде.