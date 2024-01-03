Олег Газманов поддержал Трусову и Загитову, пробующих себя в музыке

Певец и композитор России Олег Газманов поделился мнением по поводу спортсменов, которые пробуют себя в музыке. Он считает, что важно пробовать новое.

«Нормально отношусь к спортсменам, которые поют. Важно не то, что они поют, а насколько это получается. Пока я не видел, чтобы кто-то из профессиональных спортсменок стал бы зарабатывать пением. Если это на уровне того, что человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен», — цитирует Газманова РИА «Новости».

Ранее фигуристка Александра Трусова выпустила трек «Я не кукла» вместе с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время ледового шоу весной выступила с певицей Zivert.