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Яркий образ Медведевой в черном на банкете после «Гран-при» России. Как вам?

09:53
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Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при», на банкете в честь окончания турнира была одета во все черное, как и большинство других российских фигуристов.

Фигуристка не смогла отобраться в Финал серии и ее следующее выступление должно состояться на чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

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