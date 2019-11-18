Яркий образ Медведевой в черном на банкете после «Гран-при» России. Как вам?

Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при», на банкете в честь окончания турнира была одета во все черное, как и большинство других российских фигуристов.

Фигуристка не смогла отобраться в Финал серии и ее следующее выступление должно состояться на чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.