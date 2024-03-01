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1 марта, 16:49

Японка Симада победила на юниорском чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе

Виктория Кравченко
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Мао Симада.
Фото Reuters

Японская фигуристка Мао Симада завоевала золото в соревнованиях одиночниц на юниорском первенстве мира, которое проходит в китайском Тайбэе.

После короткой программы 15-летняя спортсменка шла второй, но показала лучший результат в произвольной и набрала в сумме двух видов 218,36 балла.

Второй стала Син Джи А из Южной Кореи с результатом 212,43 балла, третьей стала еще одна японка Рена Уедзоно (194,7).

Турнир завершится 3 марта.
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