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1 марта, 18:08

Экс-директор Федерации фигурного катания Венгрии Варданян получил гражданство России

Виктория Кравченко
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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему спортивному директору Федерации фигурного катания Венгрии Гургену Варданяну, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
60-летний Варданян в 1989 году переехал в Венгрию для работы тренером. В 2018 году занял пост спортивного директора Федерации фигурного катания Венгрии. В мае 2023 года Варданян покинул свой пост из-за давления СМИ. Его обвиняли в том, что он приглашал выступать за сборную Венгрии слишком большое количество фигуристов из России.
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