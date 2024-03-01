Экс-директор Федерации фигурного катания Венгрии Варданян получил гражданство России

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему спортивному директору Федерации фигурного катания Венгрии Гургену Варданяну, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

60-летний Варданян в 1989 году переехал в Венгрию для работы тренером. В 2018 году занял пост спортивного директора Федерации фигурного катания Венгрии. В мае 2023 года Варданян покинул свой пост из-за давления СМИ. Его обвиняли в том, что он приглашал выступать за сборную Венгрии слишком большое количество фигуристов из России.