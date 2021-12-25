Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» отреагировала на резкие слова Татьяны Тарасовой в свой адрес.

«В нашей стране каждый имеет право на своё мнение. Я прошла с моим мужем 2 Олимпиады. В данный момент я, как и мой муж, инвестирую в строительство наших частных ледовых арен «Ангелы Плющенко», помогаю финансово, и даю спонсоров талантливым детям-фигуристам, делаю крупнейшие ледовые шоу каждый год не только в России, но и в мире. Я являюсь совладелицей Академии «Ангелы Плющенко» и мамой мальчика-фигуриста. Я буду говорить всегда то, что считаю нужным, особенно когда нападают на мою семью. Не важно, кто мой оппонент, невзирая на их прошлые заслуги перед Отечеством! У моего мужа заслуг не меньше! Мы никого первые не трогаем, но если будут нападать, я буду не обороняться, а идти в контрнаступление! Во всем должна быть справедливость, особенно в спорте! Я вижу очень много несправедливости. Пока молчу, но, думаю, скоро выскажусь! Евгений за 8 месяцев не дал ни одного интервью! Ошибочно считать, что это проявление слабости или прогиб! Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает! Может, сил нет, а может, просто не хочет! Татьяне Анатольевне хочу пожелать здоровья. У меня на неё обид нет! Давайте закроем эту тему. Она — великий тренер, но конфликт начала не я!», — сказала Рудковская «СЭ».

Ранее Тарасова заявила, что «не хочет разговаривать с Рудковской о фигурном катании».