«Вас не хватает». Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой
11:58
Олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Она была госпитализирована из-за высокого давления и пропустила записи двух заключительных выпусков «Ледникового периода».
«Татьяна Анатольевна, выздоравливайте. Мы вас ждем. Реально вас не хватает», — сказал Ягудин на видео в Instagram.
Напомним, 22 декабря Тарасова сообщила, что ее выписали из больницы.
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