Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Вас не хватает». Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой

11:58
Теги:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

Она была госпитализирована из-за высокого давления и пропустила записи двух заключительных выпусков «Ледникового периода».

«Татьяна Анатольевна, выздоравливайте. Мы вас ждем. Реально вас не хватает», — сказал Ягудин на видео в Instagram.

Напомним, 22 декабря Тарасова сообщила, что ее выписали из больницы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Топ-10 мест в России, куда поехать на Новый год-2022
Врач-хирург выпал из окна больницы Вишневского в центре Москвы
0
Реклама