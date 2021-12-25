«Вас не хватает». Алексей Ягудин обратился к Татьяне Тарасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин обратился к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

Она была госпитализирована из-за высокого давления и пропустила записи двух заключительных выпусков «Ледникового периода».

«Татьяна Анатольевна, выздоравливайте. Мы вас ждем. Реально вас не хватает», — сказал Ягудин на видео в Instagram.

Напомним, 22 декабря Тарасова сообщила, что ее выписали из больницы.