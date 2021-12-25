Спортивный врач рассказал, могла ли Косторная выступить с переломом на чемпионате России

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, могла ли российская фигуристка Алена Косторная выступить на чемпионате России с переломом кисти.

«На самом деле, если бы Косторная не упала на руку — ничего бы не случилось. Также, мы не знаем степень перелома, но, как я понимаю, ее не оперировали. У нас в свое время Емельяненко отстоял пояс через неделю после операции на руке. Футбол — контактный вид спорта, и даже футболисты играют и тренируются со сломанными руками, накладывают пластиковый гипс, который прочнее и в разы легче обычного. К тому же, сейчас существуют индивидуальные фиксирующие системы, которые создают на 3D-принтере, под конкретного человека, есть еще много вариантов. Падение на руку здоровье не добавит, но все эти технологии помогут не усугубить травму. Этакие экзоскелеты.

Мое личное мнение — Косторная могла выступать с переломом кисти. Повторюсь, у нас в футболе, где постоянные столкновения и падения, да и в других контактных видах спорта, очень часто тренируются и играют с такими травмами. Алена катается на ногах и в идеале падать не должна.

Может быть, она была не готова в психологическом плане и не стала выступать, чтобы не показывать плохие результаты. Подводя итог, с точки зрения спортивного врача она могла выступить. С эмоциональной точки зрения я сказать не могу, потому что тут виднее ей и ее тренеру», — приводит слова Карлицкого «Чемпионат».

Ранее Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который проходит с 23 по 26 декабря 2021 года. 18-летняя фигуристка сломала правую кисть.