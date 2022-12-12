Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

12 декабря, 20:18

Ягудин внезапно разделся во время выступления на шоу в Химках. Видео

Ягудин разделся во время выступления на шоу в Химках
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал номер с раздеванием во время выступления на шоу «Ледниковый период. Чемпионы» в Химках. Выступления прошло в воскресенье, 11 декабря.

В начале номера Ягудин поцеловал одну из зрительниц, стоявших у бортика, далее показал два двойных тулупа и брейк-данс на льду. А во время финального номера оголился по торс.

Раздевание Ягудина попало на видео.

Ранее стало известно, что Ягудин проведет несколько мастер-классов для всех желающих на ВДНХ.

Алексей Ягудин
4
0
Читайте также
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайшев: «Загитова заслуженно признана лучшей телеведущей России»

РУСАДА во второй раз за год проверило фигуристку Валиеву на допинг
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости