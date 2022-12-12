Ягудин внезапно разделся во время выступления на шоу в Химках. Видео

Ягудин разделся во время выступления на шоу в Химках

Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал номер с раздеванием во время выступления на шоу «Ледниковый период. Чемпионы» в Химках. Выступления прошло в воскресенье, 11 декабря.

В начале номера Ягудин поцеловал одну из зрительниц, стоявших у бортика, далее показал два двойных тулупа и брейк-данс на льду. А во время финального номера оголился по торс.

Раздевание Ягудина попало на видео.

Ранее стало известно, что Ягудин проведет несколько мастер-классов для всех желающих на ВДНХ.