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Допинг

Сегодня, 12:30

РУСАДА во второй раз за год проверило фигуристку Валиеву на допинг

Иван Торопцев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз за год проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг, сообщает ТАСС.

В первый раз Валиева проходила проверку в июле нынешнего года.

Всего в ноябре РУСАДА протестировало 16 российских фигуристов. Проверку прошли Елизавета Туктамышева, Артем Алейников, Владислав Дикиджи, Ксения Гущина, Роман Кудлаев, Владимир Кузнецов, Анастасия Молчанова, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Александр Поветкин, Дарья Садкова и Алиса Семенова (все — впервые за год), Дмитрий Алиев и Михаил Коляда (оба — четвертый раз за год), Андрей Мозалев (третий раз).

С января по ноябрь 2022 года РУСАДА проверило на допинг 50 российских фигуристов. Чаще всех проходили тестирование Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александра Трусова и Марк Кондратюк (все — по четыре раза).

В феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. После заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменку допустили к участию в одиночных соревнованиях, по итогам которых она заняла четвертое место.

Рассмотрение дела 16-летней фигуристки продолжается, 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В ВАДА потребовали дисквалифицировать Валиеву на 4 года и аннулировать ее результаты с 25 декабря 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16577445
Фигурное катание
Камила Валиева
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