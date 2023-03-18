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18 марта, 20:27

Ягудин в день рождения стал победителем турнира по шоу-программам

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Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла.

Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Как сообщается в пресс-релизе, победитель турнира получит 5 миллионов рублей. За второе место — 3 миллиона, за третье — 1 миллион.

Результаты турнира:

1. Алексей Ягудин: 20,00

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов: 19,17

3. Анна Щербакова: 19,08

Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин: 18,83

Софья Акатьева: 18,75

Михаил Коляда: 18,58

Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев: 18,50

Елизавета Туктамышева: 18,17

Алина Загитова: 18,09

Камила Валиева: 17,83

Марк Контратюк: 17,75

Татьяна Волосожар/Максим Траньков: 17,58

Евгений Семененко: 17,42

Евгения Медведева: 17,41

Анастасия Мишина/Александр Галлямов: 16,67

Андрей Мозалев: 16,25

Елена Радионова: 16,00

Евгения Тарасова/Владимир Морозов: 15,84

Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол: 15,42

Петр Гуменник: 15,08

Матвей Ветлугин: 14,91

Дмитрий Алиев: 12,84

Макар Игнатов: 12,75

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: 11,75

Фигурное катание
Алексей Ягудин
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