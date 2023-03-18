Алина Загитова выступила в образе Мэрилин Монро

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова выступила в белом платье с белым париком на турнире по шоу-программам «Русский вызов» в «Мегаспорте».

20-летняя российская спортсменка на льду исполнила роль американской актрисы Мэрилин Монро.

Загитова показала свой номер под песню Монро «I wanna be loved by you». Жюри оценили выступление фигуристки в 18,09 балла.

Как сообщается в пресс-релизе соревнований, победители турнира получат 5 миллионов рублей. За второе место — 3 миллиона, за третье — 1 миллион.