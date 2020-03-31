Ягудин снял странное видео «дрессировки». И вот, что ему пишут

Олимпийские чемпионы, а также супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина опубликовали странный видеоролик со своим досугом на карантине, который вызвал эмоциональную реакцию у подписчиков.

— Cидеть, лежать, дай лапу, — обращалась Тотьмянина к мужу, лежащему на полу и исполнявшему шуточные команды.

knorr11119: У меня даже интонация такая же, когда после прогулки вкусняшки выпрашивают. У нас такой порядок — погуляли, лапы помыли, вытерли, и бегом за вкусняшками!

galinapozdnyakova884: И это всего лишь пятый день карантина.

morskai_m: Совсем сбрендили.

efimova8911: Что будет,если карантин еще продлят?

pchelintseva5146: Молодцы! Прикольно придумали, особенно, когда сходишь с ума, от карантина.

sergiop3573: Круто. Надо в ледовом шоу подобный трюк показать.