Роман Костомаров примет участие в шоу Ильи Авербуха в Москве

Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух рассказал о возможном участии Романа Костомарова в гала-шоу 17 декабря в Москве.

«Хочется сказать спасибо большое, страна объединилась во время этой трагедии, это сильно. Для меня важно, что Рома будет. Я не хочу спекулировать, в каком качестве. Зрители Рому увидят, давайте остановимся на этом. Он принимал участие в сочинских гастролях, он выходил в конце, зрители не остались равнодушными. Он говорил с ними, и совершенно по-разному каждый раз, что у него было на душе», — сказал Авербух.

Гала-шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха пройдет 17 декабря в Москве.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

В понедельник, 11 декабря, 46-летний Костомаров опубликовал видео своей первой тренировки на льду в протезах.