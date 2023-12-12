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Сегодня, 12:00

Роман Костомаров примет участие в шоу Ильи Авербуха в Москве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух рассказал о возможном участии Романа Костомарова в гала-шоу 17 декабря в Москве.

«Хочется сказать спасибо большое, страна объединилась во время этой трагедии, это сильно. Для меня важно, что Рома будет. Я не хочу спекулировать, в каком качестве. Зрители Рому увидят, давайте остановимся на этом. Он принимал участие в сочинских гастролях, он выходил в конце, зрители не остались равнодушными. Он говорил с ними, и совершенно по-разному каждый раз, что у него было на душе», — сказал Авербух.

Гала-шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха пройдет 17 декабря в Москве.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

В понедельник, 11 декабря, 46-летний Костомаров опубликовал видео своей первой тренировки на льду в протезах.

Роман Костомаров во&nbsp;время лекции в&nbsp;рамках просветительского марафона &laquo;Знание&raquo;. «Первое время думал: для чего я выжил?» Мотивационная речь Романа Костомарова

Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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