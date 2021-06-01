Ягудин рассказал, как его забрала полиция в США из-за пьяного вождения

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о том, как он оказался в полиции. Его задержали американские полицейские за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«Да, я нарушил закон — выпил нормально, — сказал Ягудин в интервью видеосервису Premier 1 июня. — Я обгонял машину, бабушку какую-то. Жили мы в штате Коннектикут, более-менее престарелый район, город Симсбери. Я совершил обгон и не превышал скорость. Но это был праздник, День независимости, поэтому подъехал коп.

Я дал ему сразу права и сказал, что я пьяный. Он говорит: ОК, правила есть правила, ты должен пройти испытания. И когда я увижу, что ты выпивший, я тебя заберу. И я сдал все, кроме одного: считать до 15 на одной ноге. И на 13-14 подставил вторую ногу.

Ну и арестовали меня: наручники, посадили на заднее сиденье — и полицейский ушел досматривать мою машину. А я ведь помню, что в фильмах люди как-то выбираются. Я пытался выбраться и свалился, там кожаное сиденье. Он с фонариком, а это был поздний вечер — а меня нет. Я ему сказал, что я внизу. Сказал, что пытался выбраться. Он говорит мне: «сиди, придурок».

Привозят меня за решетку. Говорю ему, что это первый и, скорее всего, последний раз, когда я за решеткой и прошу посадить меня к нормальным людям. Он говорит: «идиот, сиди здесь». И уходит. А я по фильмам помню, что у меня есть право на звонок и требую телефон Он мне стационарный дает. А я понимаю, что все в мобильном. Он дал мобильный. Я позвонил знакомому, он приехал — я посидел там буквально час. В итоге отпустили меня под залог — 100-150 долларов".

Алексей Ягудин — победитель Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.