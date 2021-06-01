Розанов рассказал, как проходил переход Трусовой к Плющенко

Тренер Сергей Розанов рассказал, как принял решение перейти в академию Евгения Плющенко. До мая 2020 года он работал в группе Этери Тутберидзе. Вместе с ним перешла фигуристка Александра Трусова.

«Не сказал бы, что у меня был кризис. Просто цели не были поставлены. Нужно было понять, чего я хочу дальше. А потом мне позвонил Даня Глейхенгауз и сказал, что Саша Трусова уходит. Я был в шоке. Вообще-то я хотел уйти, а тут уходит спортсмен.

Пообщался с Сашей, родители были настроены уходить. Сказали: «У нас все так складывается, что мы хотим перехода». Спросил: «Куда?». Они ответили, что решили сотрудничать с Евгением Плющенко. Говорю: «Ну, понятно». Советовал им, что, может быть, стоит еще подумать. Сказал: «Мне кажется, вы принимаете поспешное решение. Саша здесь сможет выучить много новых элементов». Отметил, что ее успехи — это заслуга всего тренерского штаба, который сейчас с ней работает.

На мои убеждения родители ответили: «А давайте вы с нами уйдете, вы давно занимаетесь с Сашей, помогали ей с четверными прыжками». Она попросила поддержать ее, помочь. Да и Евгений предложил мне условия», - приводит слова Розанова Sport24.

Трусова провела под руководством Плющенко один сезон. 1 мая он объявил об уходе фигуристки, отметив, что у нее истек контракт с академией.