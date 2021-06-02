Американский тренер дисквалифицирован за сексуальные домогательства
14:28
Американский тренер по фигурному катанию, серебряный призер национального чемпионата в 2018 году Росс Майнер дисквалифицирован на шесть месяцев. Такое наказание он получил по результатам разбирательства по обвинениям в сексуальном домогательстве, сообщает USA Today.
Пока это временное отстранение. Но срок дисквалификации может быть увеличен, если в ходе расследования откроются новые факты.
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