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Американский тренер дисквалифицирован за сексуальные домогательства

14:28
Росс Майнер. Фото USA Today Sports
Росс Майнер. Фото USA Today Sports

Американский тренер по фигурному катанию, серебряный призер национального чемпионата в 2018 году Росс Майнер дисквалифицирован на шесть месяцев. Такое наказание он получил по результатам разбирательства по обвинениям в сексуальном домогательстве, сообщает USA Today.

Пока это временное отстранение. Но срок дисквалификации может быть увеличен, если в ходе расследования откроются новые факты.

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