Американский тренер дисквалифицирован за сексуальные домогательства

Американский тренер по фигурному катанию, серебряный призер национального чемпионата в 2018 году Росс Майнер дисквалифицирован на шесть месяцев. Такое наказание он получил по результатам разбирательства по обвинениям в сексуальном домогательстве, сообщает USA Today.

Пока это временное отстранение. Но срок дисквалификации может быть увеличен, если в ходе расследования откроются новые факты.