Ягудин — о победе на турнире шоу-программ: «Колена у меня по сути нет, было страшно прыгать»

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о состоянии своего здоровья на турнире шоу-программ, который он выиграл в субботу.

— Алексей, как вам сон с кубком? Что снилось?

— Да ничего, наконец-то впервые за две недели я нормально выспался — без ранних будильников, недосыпа, обилия мыслей в голове. Некоторые тренировки по ночам проходили, до 12 ночи. Мне нужен был тройной тулуп, все мысли были о нем. И поскольку колена у меня действительно, по сути, нет, то мне было реально страшно его прыгать. Ты прыгаешь — и не знаешь, что из этого получится. И после того как я его прыгнул, думаю, было видно, что я преобразился.

— Вы правда собираетесь новое колено себе сделать за 5 миллионов? И чего стоило вернуть тройной тулуп при таких проблемах?

— Это шутка была, конечно. Справиться с этой проблемой очень просто — перестать заниматься фигурным катанием. Врачи говорят, что оперировать не нужно, я разным специалистам присылал снимки. Не буду же я с ними спорить. Просто если я закончу, то оно сразу придет в себя. В обычной жизни оно меня не беспокоит. Но я не хочу заканчивать.

Чего стоило? Множества обезболивающих таблеток и уколов перед выходом на лед, — лаконично объяснил Ягудин.